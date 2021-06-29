Держдепартамент США продовжив рекомендацію своїм громадянам не їздити в Росію

Державний департамент США вчергове продовжив рекомендацію своїм громадянам не їздити в Росію.

У заяві від 28 червня вказано, що відвідувати Росію не слід через тероризм, переслідування з боку силовиків, обмежені можливості посольства з надання допомоги громадянам США в Росії і довільне застосування місцевого законодавства.

Виділено особливо Північний Кавказ, зокрема Чечню, і окупований Крим. Північнокавказький регіон не рекомендують відвідувати через тероризм, викрадення людей і ризик заворушень. Крим США радять не відвідувати через окупацію Росією цієї української території і зловживання з боку окупаційної влади.

«Громадяни США, в тому числі колишні і нинішні державні та військові службовці США, а також бізнесмени, які відвідують Росію або проживають там, піддавалися довільним допитам і погрозам із боку російської влади і можуть зазнавати утисків, жорстокого поводження і вимагання», – зазначено в повідомленні.

У США розцінюють рівень небезпеки для своїх громадян у Росії як червоний (четвертий рівень). Росія перебуває на цьому рівні з серпня минулого року.

У посольстві США в Москві з 1 серпня не зможуть надавати консульські послуги, це пов’язано з нестачею персоналу. Посол Джон Салліван заявив, що консульські служби через брак співробітників будуть «не в змозі обробляти хоч якісь заяви на видачу віз».

У квітні 2021 року на тлі нових американських санкцій Росія і США вислали по десять дипломатів. Москва оголосила про заборону наймати росіян на роботу в американську дипмісію, включивши Сполучені Штати в список так званих «недружніх держав». У травні США закрили своє генконсульство в Єкатеринбурзі.

До 2017 року в американських дипломатичних представництвах в Росії працювали понад тисяча росіян, проте МЗС Росії у відповідь на санкції США скоротило їхнє число до 450 осіб.

У середині червня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін домовилися про повернення послів, які перебували в своїх країнах з весни. Їх відкликали для консультацій.

Посол Росії Анатолій Антонов повернувся в США 20 червня, посол США Джон Салліван – 24 червня до Москви.