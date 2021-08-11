Став відомий номер, під яким Мессі виступатиме за ПСЖ

Паризький футбольний клуб ПСЖ пізно ввечері 10 серпня офіційно підтвердив підписання контракту з аргентинським футболістом Ліонелем Мессі. Угода розрахована на два роки з можливістю продовження ще на один сезон.

Також у ПСЖ оприлюднили ролик, у якому повідомили, що Мессі виступатиме під номером «30».

У головному клубі свого життя, каталонській «Барселоні», аргентинець виступав під номером «10».

Мессі вилетів з Барселони 10 серпня на приватному літаку разом із дружиною та трьома дітьми. На балкон будівлі аеропорту футболіст вийшов у футболці з написом «Париж».

Мессі не повідомив деталей угоди, яку було укладено через кілька днів після того, як «Барселона» заявила, що не може дозволити собі утримати півзахисника через правила іспанської Ла Ліги.