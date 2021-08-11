Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Спорт

Став відомий номер, під яким Мессі виступатиме за ПСЖ

У головному клубі свого життя, каталонській «Барселоні», аргентинець виступав під номером «10»

Паризький футбольний клуб ПСЖ пізно ввечері 10 серпня офіційно підтвердив підписання контракту з аргентинським футболістом Ліонелем Мессі. Угода розрахована на два роки з можливістю продовження ще на один сезон.

Також у ПСЖ оприлюднили ролик, у якому повідомили, що Мессі виступатиме під номером «30».

У головному клубі свого життя, каталонській «Барселоні», аргентинець виступав під номером «10».

Мессі вилетів з Барселони 10 серпня на приватному літаку разом із дружиною та трьома дітьми. На балкон будівлі аеропорту футболіст вийшов у футболці з написом «Париж».

Мессі не повідомив деталей угоди, яку було укладено через кілька днів після того, як «Барселона» заявила, що не може дозволити собі утримати півзахисника через правила іспанської Ла Ліги.

Мессі під час своєї пресконференції не стримав емоцій – відео
Embed
Мессі під час своєї пресконференції не стримав емоцій – відео

No media source currently available

0:00 0:00:38 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ
Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG