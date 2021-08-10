Футбол: Мессі прибув до Парижа

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі прибув до аеропорту Ле Бурже, де його зустрічали сотні французьких вболівальників.

Очікується, що найближчим часом він підпише контракт з місцевим клубом «Парі-Сен-Жермен» («ПСЖ»).

Таким чином, завершиться головний трансфер нинішнього спортивного сезону, повідомляє «Міжнародне французьке радіо».

Мессі вилетів з Барселони на приватному літаку разом з дружиною та трьома дітьми. На балкон будівлі аеропорту футболіст вийшов у футболці з написом «Це – Париж».

Мессі не повідомив деталей угоди, яку було укладено через кілька днів після того, як «Барселона» заявила, що не може дозволити собі утримати півзахисника через правила Іспанської Ла Ліги.

Але його батько, виступаючи перед журналістами в аеропорту Барселони, підтвердив повідомлення французької газети L'Equipe та іспанської газети Mundo Deportivo про те, що Мессі досяг угоди з ПСЖ, що належить Qatar Sports Investment.