Футболіст Мессі може залишитися в «Барселоні» з меншою зарплатою – ЗМІ

Футболіст Ліонель Мессі планує продовжити свою кар’єру в клубі «Барселона», але, найімовірніше, зі суттєвим скороченням заробітної плати. Очікується, що Мессі підпише новий п’ятирічний контракт із «Барсою», повідомили 14 липня видання La Vanguardia, а також ESPN.

Мессі, найкращий бомбардир «Барси», технічно припинив свою 21-річну співпрацю з клубом минулого місяця і нині є вільним агентом після закінчення терміну його попереднього контракту.

Відтоді, як Хоан Лапорта зайняв пост президента «Барси», клуб намагається скоротити фонд заробітної плати.

Нещодавно президент Ла Ліги (Іспанської футбольної ліги) Хав’єр Тебас заявив, що половина збитків Ла Ліги припала на «Барселону», загальний борг якої понад 1 мільярд євро.

Останній контракт Мессі, підписаний в 2017 році, був найприбутковішим у світі спорту.

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Подробиць про те, що пропонує «Барселона» Мессі зараз, немає.

34-річний Мессі виграв свій перший великий міжнародний титул з Аргентиною в минулі вихідні, коли вони обіграли суперників – Бразилію – у фіналі Кубка Америки.

Мессі грає за «Барселону» з 13 років.