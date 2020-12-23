Мессі побив рекорд Пеле за кількістю голів за один клуб

Аргентинський форвард іспанської «Барселони» Ліонель Мессі побив рекорд бразильського футболіста Пеле за кількістю голів за один клуб. Він протримався понад 40 років.

Напередодні у матчі з «Реал Вальядолід» Мессі забив 644-й гол за «Барселону», ставши також найкращим бомбардиром за всю історію клубу.

Пеле забив 643 голи у 665 іграх за «Сантос», тоді як Мессі знадобилося для цього 749 матчів, але на два сезони менше ніж бразильцю.

Пеле дебютував у «Сантосу» у 1956 році у віці 15 років, а залишив клуб у 1974, вигравши шість чемпіонств у Бразилії, двічі вигравши Кубок Лібертадорес (південно-американський аналог Ліги чемпіонів).

Мессі, який вперше зіграв за «Барселону» у віці 17 років у 2004 році, виграв 10 чемпіонських титулів у Іспанії, а також чотири трофеї Ліги чемпіонів.