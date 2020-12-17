Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
17 грудня 2020, Київ 23:29
Новини | Спорт

ФІФА назвала найкращих футболіста та футболістку року

Роберт Левандовскі з головним клубним трофеєм Європи – кубком Ліги чемпіонів УЄФА

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) 17 грудня назвала найкращого гравця 2020 року. Ним став нападник «Баварії» Роберт Левандовскі.

Церемонія нагородження через пандемію проходила в онлайн-форматі.

На нагороду також претендували, зокрема, гравець «Барселони» Ліонель Мессі та форвард «Ювентусу»

Кращим тренером другий рік поспіль став наставник англійського «Ліверпулю» Юрґен Клопп.

Найкращою футболісткою назвали гравчиню «Манчестер Сіті» Люсі Бронз, а найкращою тренеркою жіночої команди – наставниця збірної Нідерландів Саріна Вігман.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG