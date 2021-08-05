Ліонель Мессі залишає «Барселону» після 21 року в структурі клубу

Футбольний клуб «Барселона» ввечері 5 серпня на своєму офіційному сайті оголосив, що капітан і нападник команди, 34-річний Ліонель Мессі залишає склад каталонців.

«Попри досягнення угоди між «Барселоною» і Ліонелем Мессі і очевидний намір обох сторін сьогодні підписати новий контракт, документ не може бути офіційно оформлений через економічні та структурні перешкоди, пов’язані з нормами Ла Ліги. У зв’язку з цією ситуацією Мессі більше не виступатиме за «Барселону»... «Барселона» від щирого серця дякує гравцеві за внесок в розвиток клубу і бажає йому всього найкращого в особистому та професійному житті», – сказано в заяві каталонського клубу.

Мессі розпочав свої кроки в «Барселоні» в 2000 році, а з 2003 року виступав за основну команду. Разом із каталонським клубом аргентинець 10 разів вигравав чемпіонат Іспанії, сім раз Кубок і Суперкубок країни, чотири рази – Лігу чемпіонів і тричі – Суперкубок Європи і клубний чемпіонат світу.