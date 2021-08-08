Зі сльозами на очах Ліонель Мессі підтвердив у неділю (8 серпня), що він покидає ФК «Барселона». Напередодні клуб заявив, що більше не може дозволити собі виплачувати високу зарплату Мессі. «Мені дуже важко після стількох років, проживши тут все своє життя, я не був до цього готовий», – сказав розчулений Мессі на пресконференції. Мессі розпочав свої кроки в «Барселоні» в 2000 році, а з 2003 року виступав за основну команду. (Відео Reuters)