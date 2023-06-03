Футбол: Мессі залишає «Парі Сен-Жермен»

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі залишає свій нинішній клуб, «Парі Сен-Жермен», після останнього матчу сезону в суботу, 3 червня, повідомив у соцмережах клуб, який переміг у цьогорічному чемпіонаті Франції.

«Після двох сезонів у столиці пригода Лео Мессі з «Парі Сен-Жермен» завершиться наприкінці сезону 2022–2023 років», – ідеться в повідомленні клубу.

35-річний аргентинець перейшов до ПСЖ два роки тому з «Барселони», щоб допомогти парижанам недосяжну для них Лігу чемпіонів, але не досяг цієї мети.

Мессі, який сім разів вигравав «Золотий мʼяч», отримував орієнтовну річну зарплату 30 мільйонів євро (32,1 мільйона доларів) у підтримуваному катарськими власниками ПСЖ.

Він привів збірну Аргентини до перемоги над французами у фіналі чемпіонату світу в Катарі в грудні 2022 року. Але на клубному рівні в Парижі його виступи не були такими переконливими.