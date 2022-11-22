Перша сенсація на ЧС-2022: команда Мессі програла Саудівській Аравії

На чемпіонаті світу з футболу, який набирає обертів у Катарі, сталася перша гучна сенсація. Команда Аргентини, яку зараховують до числа фаворитів змагання, поступилася збірній Саудівської Аравії.

У першому таймі все складалося добре для команди Ліонеля Мессі – вже на 10-й хвилині він реалізував пенальті. Згодом аргентинці двічі забили, але їхні голи були скасовані через офсайди.

А по перерві саудити двічі скористалися недбалістю захисту аргентинців – на 49-й і 53-й хвилинах відзначилися аш-Шехрі і аль-Давсані.

Спроби фаворитів відігратися були марними – 1:2.

В іншому матчі групи С сьогодні зіграють команди Мексики та Польщі.

Після двох ігрових днів на чемпіонаті зафіксовані такі результати: Катар – Еквадор 0:2, Нідерланди – Сенегал 2:0 (еквадорці і нідерландці очолюють групу А), Англія – Іран 6:2, США – Вельс 1:1 (англійці є першими в групі В, далі американці та валлійці, аутсайдерами стали іранці).

22 листопада на світовій першості відбудуться ще три матчі – Данія – Туніс (15:00, група D), Мексика – Польща (18:00, група С) та Франція – Австралія (21:00, група D).