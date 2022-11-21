ЧС-2022: Англія розгромила Іран

У другому матчі чемпіонату світу з футболу в Катарі один із фаворитів турніру, збірна Англії розгромила команду Ірану – 6:2.

Ще до перерви підопічні Ґарета Саутґейта встановили комфортну перевагу – 3:0, голи в період із 35-ї хвилини до першої компенсованої хвилини забили Беллінґем, Сака і Стерлінґ.

По перерві Сака оформив дубль, також відзначився Рашфорд, який вийшов на заміну. У проміжку між цими голами іранці спромоглися на гол престижу – забив Таремі. За кілька хвилин до фінального свистка автором шостого голу став Ґріліш, який також вступив у гру з лави для запасних.

Останніми в грі все ж відзначилися іранці – на 13-й компенсованій хвилині з пенальті відзначився Таремі.

На початку матчу гравці футбольної збірної Ірану не заспівали гімн своєї країни. Перед грою капітан іранців Аліреза Джаганбахш (виступає в нідерландському клубі «Феєноорд») сказав, що команда «колективно» вирішить, чи вдаватися до такого кроку на підтримку антиурядових протестувальників в Ірані.

В Ірані два місяці тривають протести після смерті у середині вересня Махси Аміні. 22-річна іранка курдського походження померла в Тегерані через три дні після арешту за ймовірне порушення правила, який передбачає обов’язкове носіння хіджабу.