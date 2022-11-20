Чемпіонат світу з футболу: Еквадор переміг Катар у стартовому матчі

Збірна Еквадору 20 листопада виграла стартовий матч Чемпіонату світу-2022 з рахунком 2:0, перемігши Катар – державу, яка приймає змагання.

Обидва голи забив півзахисник Еннер Валенсія.

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Інші команди в групі А – Сенегал і Нідерланди – зустрінуться в одному з трьох матчів 21 листопада.

Катар, де проживає 3 мільйони людей, більшість з яких – трудові мігранти – витратив понад 200 мільярдів доларів на підготовку до чемпіонату світу. Було побудовано сім нових стадіонів, у тому числі стадіон Аль-Бейт на 60 000 місць на північ від Дохи.