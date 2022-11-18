Чемпіонат світу з футболу: організатори заборонили продаж пива на стадіонах

Організатори Чемпіонату світу з футболу та ФІФА домовилися заборонити продаж пива з алкоголем на восьми стадіонах, які використовуються для футбольного турніру.



Рішення було ухвалено лише за два дні до початку ігор у Катарі.



«Після обговорень між владою країни, яка приймає чемпіонат, та ФІФА було ухвалено рішення зосередити продаж алкогольних напоїв на Фестивалі вболівальників ФІФА, інших місцях для фанатів і ліцензованих місцях, видаливши точки продажу пива з периметрів стадіону Чемпіонату світу з футболу 2022 у Катарі», – йдеться в заяві ФІФА.

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Чемпіонат світу з футболу 2022, у якому візьмуть участь 32 національні збірні, стартує в Катарі 20 листопада. Загалом під час змагань буде зіграно 64 матчі за 28 днів.