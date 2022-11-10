ФІФА заборонила збірній Данії футболки з написом «Права людини для всіх»

На чемпіонаті світу з футболу в Катарі збірній Данії не дозволять носити тренувальні футболки з написом «Права людини для всіх». Про це представник футбольної федерації Данії (DBU) розповів агентству dpa 10 листопада.

Речник підтвердив повідомлення інформаційної агенції Ritzau, що Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відхилила відповідний запит датчан. Правила ФІФА не дозволяють такі політичні меседжі.

Данія є однією з країн, найбільш критично налаштованих до ситуації з дотриманням прав людини в Катарі. Торік DBU повідомила, що її спонсори погодилися вивільнити місце на тренувальних футболках для напису про права людини.

Збірна Данії, яка на Євро-2020 дійшла до півфіналу, на груповій стадії зіграє з Тунісом, чемпіонами світу французами та командою Австралії. Світова футбольна першість розпочнеться 20 листопада.