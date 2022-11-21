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Протест футболістів: збірна Ірану не співала гімн країни перед матчем з Англією на чемпіонаті світу

Футбольна збірна Ірану перед одним із товариських матчів

Гравці футбольної збірної Ірану 21 листопада не заспівали гімн своєї країни перед стартовою для цієї команди грою чемпіонату світу в Катарі проти Англії.

Перед грою капітан іранців Аліреза Джаганбахш (виступає в нідерландському клубі «Феєноорд») сказав, що команда «колективно» вирішить, чи вдаватися до такого кроку на підтримку антиурядових протестувальників в Ірані.

Трансляція матчу, який розпочався о 15:00 за Києвом, показала, що 11 іранських гравців стояли незворушно та з похмурими обличчями, коли їхній гімн лунав на стадіоні в Катарі.

Раніше гімн демонстративно не співали баскетболісти збірної Ірану.

В Ірані два місяці тривають протести після смерті у середині вересня Махси Аміні. 22-річна іранка курдського походження померла в Тегерані через три дні після арешту за ймовірне порушення правила, який передбачає обов’язкове носіння хіджабу.

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