Протест футболістів: збірна Ірану не співала гімн країни перед матчем з Англією на чемпіонаті світу

Гравці футбольної збірної Ірану 21 листопада не заспівали гімн своєї країни перед стартовою для цієї команди грою чемпіонату світу в Катарі проти Англії.

Перед грою капітан іранців Аліреза Джаганбахш (виступає в нідерландському клубі «Феєноорд») сказав, що команда «колективно» вирішить, чи вдаватися до такого кроку на підтримку антиурядових протестувальників в Ірані.

Трансляція матчу, який розпочався о 15:00 за Києвом, показала, що 11 іранських гравців стояли незворушно та з похмурими обличчями, коли їхній гімн лунав на стадіоні в Катарі.

Раніше гімн демонстративно не співали баскетболісти збірної Ірану.

В Ірані два місяці тривають протести після смерті у середині вересня Махси Аміні. 22-річна іранка курдського походження померла в Тегерані через три дні після арешту за ймовірне порушення правила, який передбачає обов’язкове носіння хіджабу.