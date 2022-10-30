В Ірані журналісток, які писали про смерть Аміні, звинуватили у держзраді

Влада Ірану звинуватила двох журналісток, які першими написали про загибель 22-річної активістки Махси Аміні, у державній зраді та роботі на спецслужби США. Згідно з іранськими законами, їм може загрожувати страта. Раніше офіційний Тегеран неодноразово заявляв, що за масовими протестами, які охопили країну після смерті Аміні, стоять США і «сіоністи».

Нілуфар Хамеді та Елае Мохаммаді – журналістки, яких заарештували невдовзі після загибелі Аміні та початку масових протестів. Імовірно, їх утримують у в’язниці Евін, відомій тим, що туди запроторюють обвинувачених за політичними статтями.

Спецслужби Ірану опублікували спільну заяву, в якій називають журналісток «агентками ЦРУ». У заяві також йдеться про те, що протести, які відбуваються в країні вже більш як місяць, організовані ЦРУ, Моссадом та іншими західними розвідками.

Загалом після початку протестів в Ірані заарештували понад 40 журналістів. Журналісти, які залишилися на свободі, повідомили британській The Guardian про постійне стеження за працівниками преси, прослуховування їхніх телефонів та моніторинг спецслужбами листування. Вони заявляють, що через ризик переслідувань більше не можуть підтримувати зв’язки з іноземними колегами, та й взагалі з будь-якими іноземцями, і не почуваються в безпеці.

Журналісти побоюються, що звинувачення Хамеді та Мохаммаді у держзраді та шпигунстві стане прецедентом для масованої атаки на всі іранські медіа з метою не допустити потрапляння у світову пресу будь-якої інформації про те, що відбувається в країні.

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В Ірані понад місяць тривають протести після смерті 22-річної Махси Аміні, затриманої поліцією моралі за «неправильне» носіння хіджабу. Учасники акцій протесту звинувачують поліцію у її вбивстві. Під час розгону протестів, у тому числі з використанням вогнепальної зброї, були вбиті понад 200 осіб.