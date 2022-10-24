Іран заявив про арешт 10 агентів, які працювали на Ізраїль

Іран заявив про арешт 10 людей, які працювали на Ізраїль як «агенти Моссаду» в провінції Західний Азербайджан.

Судова влада Ірану оголосила про арешти 24 жовтня, але не повідомила подробиць, зокрема, хто ці люди та коли їх затримали. Повідомляється, що 4 з 10 було висунуто звинувачення, яке передбачає смертну кару.

Ізраїль не спростував і не підтвердив цю інформацію.

На початку серпня Міністерство інформації заявило, що ідентифікувало мережу агентів Моссаду, що діють у країні, і знешкодило всі її оперативні елементи.

Останніми тижнями в Ірані відбуваються протести після смерті молодої жінки під час затримання поліцією після того, як її арештували за неправильне носіння хустки або хіджабу.

Тегеран звинуватив у заворушеннях Сполучені Штати, Ізраїль та інших західні країни, які прагнуть дестабілізувати країну.