Протести в Ірані тривають 12-ий день поспіль. Правозахисники повідомляють про 76 загиблих

В Ірані 27 вересня 12-ий вечір поспіль тривали протести через смерть Махси Аміні, незважаючи на зростання кількості загиблих і жорсткі репресії з боку силовиків.

Широкомасштабні протести тривали в різних містах, включаючи Тегеран, Тебриз, Карадж, Кум, Язд.

Сцени сутичок протестувальників із силовиками були опубліковані в соціальних мережах, але активісти заявили, що через відключення інтернету поширювати відео стає все важче.

«Іран все ще перебуває в стані відключення інтернету/мобільного зв’язку, але деякі відео все ще виходять», – заявив базований у Нью-Йорку Центр прав людини в Ірані.

Напівофіційне інформаційне агентство Fars заявило, що після смерті Аміні 16 вересня було вбито «близько 60» людей, при цьому 24 вересня влада повідомляла про 41 загиблого. Але група з прав людини в Ірані стверджує, що щонайменше 76 людей були вбиті.

Крім того, влада заявила, що провела понад 1200 арештів по всій країні, у тому числі активістів, адвокатів і журналістів. Комітет із захисту журналістів (CPJ) заявив, що серед заарештованих є щонайменше 20 журналістів.

Також серед заарештованих – дочка експрезидента Акбара Хашемі Рафсанджані – за підбурювання до протестів, повідомило інформаційне агентство Tasnim.

Кілька професорів іранських університетів приєдналися до студентських протестів, відмовившись брати участь у заняттях або звільнившись.

Протести в Ірані були спровоковані смертю 22-річної Махси Аміні після затримання поліцією моралі за нібито неправильне носіння хіджабу.

Офіційні особи заявили, що вона померла від серцевого нападу, але її родичі та деякі правозахисні групи відкинули ці заяви, наголосивши, що Аміні побили під час затримання.

Влада Ірану відкинула критику Заходу щодо придушення протестів.

Представники судової влади Ірану також заявили, що створили спеціальні суди для процесів над протестувальниками, яких, як вони стверджують, «найняли з-за кордону».