Протести в Ірані: голова судової влади заявив про намір діяти «без поблажливості» на тлі зростання числа загиблих

Голова судової влади Ірану пообіцяв діяти «без поблажливості» під час розгону загальнонаціональних протестів, які тривають у країні вже другий тиждень після смерті молодої жінки, затриманої поліцією моралі.

Коментарі Голамхоссейна Мохсені Еджеї на офіційному сайті судової влади 25 вересня з’явилися після попередження президента Ебрагіма Раїсі, який напередодні заявив, що влада повинна «рішуче діяти щодо тих, хто виступає проти безпеки і спокою в країні».

Як йдеться в повідомленні, Еджеї «наголосив на необхідності рішучих дій без поблажливості» проти головних підбурювачів того, що він назвав «заворушеннями».

За офіційними даними, під час протестів загинула 41 людина, але правозахисні групи й інші спостерігачі припускають, що це число, ймовірно, більше, оскільки протести поширилися щонайменше на 80 міст і селищ.

Офіційні особи в Тегерані звинуватили іноземні уряди й інші зовнішні сили в розпалюванні протестів.

Міністерство закордонних справ Ірану 25 вересня повідомило, що викликало послів Великої Британії і Норвегії у зв’язку з імовірними діями та коментарями, пов’язаними з протестами.

Протести в Ірані спалахнули після того, як 22-річна Махса Аміні померла в лікарні після затримання поліцією моралі через порушення суворого дрескоду в Ірані.

Уряд Ірану стверджує, що Аміні померла після серцевого нападу, але її родина заперечує це, стверджуючи, що її побили під час затримання.

Amnesty International заявила, що іранські сили безпеки «навмисно та незаконно стріляли бойовими патронами по протестувальниках». Правозахисники заявили, що щонайменше однієї ночі, 21 вересня, у результаті стрілянини з боку силовиків загинули троє дітей і ще 16 людей.

Група закликала міжнародне співтовариство вжити дій, щоб змусити владу Ірану припинити репресії.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш зустрівся з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі в Нью-Йорку 22 вересня і висловив занепокоєння «з приводу повідомлень про мирні протести, які зіткнулися з надмірним застосуванням сили, що призвело до десятків смертей і поранень», повідомив речник ООН.

Ґутерріш закликав сили безпеки Ірану уникати «непотрібної або непропорційної сили» і заявив про необхідність продемонструвати «стриманість, щоб уникнути подальшої ескалації».