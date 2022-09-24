Поліція заявляє про затримання щонайменше 700 протестувальників в Ірані – ЗМІ

Іранська поліція лише в одній провінції заарештувала понад 700 людей під час протестів після смерті молодої жінки, повідомляє AFP з посиланням на іранське інформаційне агентство Tasnim.

Як повідомляє медіа, Азізолла Малекі, начальник поліції провінції Гуйлан, оголосив про «арешт 739 бунтівників, зокрема 60 жінок».

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Протести в Ірані спалахнули після того, як 22-річна Махса Аміні померла в лікарні після затримання поліцією моралі через порушення суворого дрескоду в Ірані.

Уряд Ірану стверджує, що Аміні померла після серцевого нападу, але її родина заперечує це, стверджуючи, що її побили під час затримання. Кілька людей загинули в ході вуличних протистоянь.