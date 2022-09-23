США полегшують іранцям доступ до інтернету на тлі протестів

Уряд США 23 вересня повідомив про пом’якшення експортних обмежень для Ірану, щоб розширити доступ до інтернет-сервісів, який був жорстко обмежений урядом на тлі протестів через смерть дівчини після затримання поліцією моралі.

У заяві Міністерства фінансів зазначено, що воно прагне посилити підтримку свободи Інтернету в Ірані шляхом оновлення ліцензії після того, як 21 вересня уряд жорстко обмежив доступ до Інтернету після кількох днів заворушень.

«У той час як уряд Ірану відключає доступ своїх громадян до глобальної мережі Інтернет, Сполучені Штати вживають заходів, щоб підтримати вільний потік інформації та доступ до інформації, яка базується на фактах, для народу Ірану», – йдеться у заяві.

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Заступник міністра фінансів Воллі Адейемо підкреслив, що рішення пов’язане з протестами в Ірані через загибель Махси Аміні.

«Цими змінами ми допомагаємо іранському народу бути краще підготовленим, щоб протистояти зусиллям уряду стежити за ним і цензурувати його», – прокоментував він.

Адейемо сказав, що Вашингтон продовжить видавати вказівки з цього питання в найближчі тижні.

Як повідомив чиновник Мінфіну США на умовах анонімності, нова ліцензія поширюється на соціальні медіа-платформи та відеоконференції, а також розширює доступ до хмарних служб, які використовуються для надання доступу до віртуальних приватних мереж (VPN), які забезпечують користувачам анонімність в Інтернеті, а також інших інструментів для захисту від стеження.

Відповідаючи на запитання, як розширена ліцензія допоможе іранцям, якщо їхній уряд знову закриє доступ до Інтернету, представник Держдепартаменту під час брифінгу визнав, що уряд Ірану все ще матиме «інструменти для обмеження комунікації».

«Я думаю, що ця загальна ліцензія, політика ліцензування, яку окреслив (старший посадовець Міністерства фінансів – ред.), значно полегшує іранському народу протистояння деяким із цих репресивних інструментів», – додав він.

Лондонська група з моніторингу свободи Інтернету Netblocks, заявила 21 вересня, що в Ірані зараз діють найсуворіші обмеження в Інтернеті з часів жорстоких протестів у листопаді 2019 року через раптове підвищення цін на бензин.

Протести в Ірані спалахнули після того, як 22-річна Махса Аміні померла в лікарні після затримання поліцією моралі через порушення суворого дрескоду в Ірані.

Уряд Ірану стверджує, що Аміні померла після серцевого нападу, але її родина заперечує це, стверджуючи, що її побили під час затримання. Кілька людей загинули в ході вуличних протистоянь.