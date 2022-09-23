Зеленський просить МЗС відреагувати на використання іранського озброєння армією РФ

Президент Володимир Зеленський звернувся до МЗС з проханням відреагувати на використання іранського озброєння армією Російською Федерацією. Про це повідомив речник його речник Сергій Никифоров.

«На жаль, дані розвідки та повідомлення у ЗМІ остаточно підтвердилися на полі бою. Це – кроки Ірану проти суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, а також проти життя і здоров’я громадян України. Нагадаю, публічно керівництво Ірану неодноразово заявляло про свою нейтральність та готовність бути посередником у припиненні російської агресії проти України», – зазначив прессекретар президента.

Аналітики британської розвідки заявили 14 вересня, що Росія «майже напевно все частіше отримує зброю» з Ірану та Північної Кореї. КНДР ці повідомлення заперечує.

Про ймовірне перше збиття іранського дрона в ЗСУ повідомили 13 вересня.

23 вересня оперативне командування «Південь» заявило, що Одесу з моря атакували дрони-камікадзе. Один дрон «Шахід-136» сили ППО збили над морем.

«Шахід-136» – дрон-камікадзе, який виготовляє Іран. Дальність його польоту 2000 км.