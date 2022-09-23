Через атаку дронів-камікадзе в Одесі загинула людина – ОК «Південь»

Одесу з моря атакували дрони-камікадзе, загинула людина, повідомляє міськрада з посиланням на дані оперативного командування «Південь».



«Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, з пожежею боряться рятувальні служби. Загинула одна цивільна особа», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в телеграмі.



У командуванні додають, що один дрон «Шахід-136» сили ППО збили над морем.

Місцева влада також уточнила, що надзвичайна ситуація на АЗС в Одесі не пов'язана з атакою дронів.

22 вересня, за даними ОК «Південь», в Миколаївському та Баштанському районах українські військові збили 5 дронів-камікадзе, скерованих військами РФ по позиціях ЗСУ.