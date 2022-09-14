Росія все частіше отримує зброю з таких країн, як Іран і КНДР, її власні запаси скорочуються – британська розвідка

Росія «майже напевно» все частіше отримує зброю з інших держав, на які поширюються жорсткі санкції, таких як Іран і Північна Корея, оскільки її власні запаси скорочуються, заявила 14 вересня британська розвідка.

«Росія, ймовірно, вперше розгорнула в Україні іранські безпілотні літальні апарати. 13 вересня 2022 року українські офіційні особи повідомили, що їхні сили збили БПЛА Shahed-136 поблизу Куп’янська, в районі успішного наступу України», – йдеться в повідомленні, яке цитує Міністерство оборони Великої Британії.

Shahed-136 – це БПЛА односторонньої дії із заявленою дальністю польоту 2500 кілометрів. Подібні системи іранського виробництва, ймовірно, використовувалися під час атак на Близькому Сході, зокрема проти нафтового танкера MT MERCER STREET у липні 2021 року, уточнили в розвідці.

«Втрата Shakhed-136 поблизу лінії фронту говорить про те, що існує реалістична можливість того, що Росія намагається використати систему для завдання тактичних ударів, а не проти більш стратегічних цілей на території України», – йдеться в повідомленні.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ 13 вересня повідомило, що українські військові, ймовірно, вперше з початку повномасштабного російського вторгнення збили безпілотний літальний апарат іранського виробництва. Це сталося поблизу Куп’янська на Харківщині.

Розвідка США раніше заявляла про наміри Росії придбати сотні іранських безпілотників для використання в Україні. В адміністрації президента США Джо Байдена втім казали, що Росія зіткнулася з технічними проблемами із цими безпілотниками, які були придбані в Тегерані в серпні.

У вересні США запровадили санкції проти іранської авіатранспортної компанії, яку звинуватили в координації військових польотів із транспортування до Росії безпілотників для використання у війні проти України.