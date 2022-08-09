Росія запустила іранський супутник на тлі побоювань, що він допоможе їй в Україні

Російська ракета успішно запустила іранський супутник у космос 9 серпня на тлі звинувачень у тому, що Москва може використати його для покращення спостереження за військовими цілями в Україні.

Супутник дистанційного зондування під назвою «Хайям» був запущений російською ракетою «Союз» із космодрому Байконур на півдні Казахстану о 08:52 9 серпня, свідчить відеотрансляція російського космічного агентства в YouTube.

Минулого тижня газета Washington Post повідомила, що офіційні особи США стурбовані початком космічної співпраці між Росією та Іраном і побоюються, що супутник не тільки допоможе Росії в Україні, але й надасть Ірану «безпрецедентні можливості» для спостереження за потенційними військовими цілями в Ізраїлі та Близькому Сході.

Іран каже, що супутник призначений для наукових досліджень, включаючи радіаційний і екологічний моніторинг для сільськогосподарських цілей, і жодна інша країна не матиме доступу до інформації, яку він збирає.

Росія намагається поглибити свої зв’язки з Іраном після того, як у лютому здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Минулого місяця президент РФ Володимир Путін відвідав Іран у своїй першій міжнародній поїздці в далекого зарубіжжя після початку повномасштабної війни.