Путін у Тегерані зустрівся з лідерами Ірану й Туреччини

Президент Росії Володимир Путін 19 липня здійснив перший візит до далекого зарубіжжя від початку повномасштабної війни РФ проти України. Він відвідав Іран, де зустрівся з місцевим президентом Ібрагімом Раїсі, верховним лідером країни Алі Хаменеї і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Візит Путіна відбувся у рамках Астанинського формату переговорів, спрямованого на врегулювання ситуації у Сирії. Росія й Іран підтримують там центральну владу на чолі з авторитарним президентом Башаром Асадом, Туреччина – озброєну опозицію на півночі країни. Однак ще однією із тем переговорів стала війна РФ в Україні.

Туреччина, незважаючи на те, що є країною НАТО, не підтримує санкції проти Росії, проте поставляє зброю Україні. Анкара пропонує себе посередником на переговорах між Москвою і Києвом. Сторони, зокрема, обговорюють забезпечення морського вивезення пшениці із заблокованих через війну українських портів.

Офіційні особи Тегерана стали одними з небагатьох у світі, що відкрито підтримали позицію Росії у війні. Країни Заходу підозрюють, що Іран може надати технічну підтримку Москві, поставивши їй безпілотні військові апарати. Тегеран це заперечує, але Хаменеї після зустрічі з Путіним заявив, повторивши одну з тез Кремля, що якби Росія не розпочала повномасштабну війну в Україні, то війну почали б країни НАТО.

Напередодні візиту Путіна російський «Газпром» й іранська національна нафтогазова компанія NIOС підписали меморандум про взаєморозуміння щодо інвестиційних проєктів на суму 40 мільярдів доларів. Економіка Ірану, як і Росії, перебуває під найжорсткішими санкціями Заходу, політики двох країн заявляють про розширення співробітництва на тлі ізоляції російської економіки.

Після переговорів сторони заявили, що продовжать спільну війну з тероризмом, але не повідомили про якісь угоди. Путін і Ердоган заявили про прогрес у переговорах щодо зерна.

У Білому домі заявили, що поїздка Путіна до Тегерана показала, наскільки ізольованою стала Росія. Джон Кірбі, речник Ради національної безпеки, також заявив журналістам, що поки немає жодних ознак того, що Іран передав безпілотники Росії.