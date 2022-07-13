У переговорах щодо експорту зерна є «певний прогрес» – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє про «певний прогрес» у переговорах щодо експорту українського зерна.



«Сьогодні в новинах багато згадок про зустріч у Туреччині щодо розблокування аграрного експорту з нашої країни через Чорне море. Ми справді докладаємо значних зусиль, щоб відновити постачання продовольства на світовий ринок. І я вдячний Організації Об’єднаних Націй і Туреччині за відповідні зусилля. Успіх цієї історії потрібен не тільки нашій державі, а й, без перебільшення, усьому світу», – сказав він у своєму відеозверненні.



«Якщо вдасться зняти російську загрозу судноплавству в Чорному морі, це зніме гостроту світової продовольчої кризи. Українська делегація мені доповіла, що є певний прогрес. Найближчими днями узгодимо деталі з генеральним секретарем ООН», – додав він.

Військові делегації з України та Росії провели переговори в Стамбулі 13 липня щодо експорту українського зерна. Участь у зустрічі також взяли турецькі військові чиновники та представники ООН. Переговори тривали приблизно півтори години.

Після цієї зустрічі генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив про «великий крок вперед» у переговорах.

За словами турецької сторони, українська та російська делегації знову мають зустрітися у Туреччині наступного тижня. Очікується, що на цій зустрічі будуть ще раз розглянуті всі деталі та підписано офіційний документ.

Представник російського Міноборони, якого цитує «Інтерфакс», повідомив, що під час зустрічі Москва представила пакет пропозицій щодо «швидкого практичного вирішення цього питання».