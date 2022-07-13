Завершився перший раунд переговорів щодо експорту зерна з України – міноборони Туреччини

Військові делегації з Росії та України провели переговори в Стамбулі 13 липня щодо експорту українського зерна. Участь у зустрічі також взяли турецькі військові чиновники та представники ООН. Про це повідомило Міністерство оборони Туреччини.

За заявою, переговори завершилися приблизно через півтори години після їх початку, однак відомство не навело подробиць.

Українська сторона також наразі не коментувала зустріч.

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Представник російського Міноборони, якого цитує «Інтерфакс», повідомив, що під час зустрічі Москва представила пакет пропозицій щодо «швидкого практичного вирішення цього питання», повідомляє Інтерфакс.

Напередодні міністр оборони Туреччини Хулусі Акар анонсував зустріч військових делегацій Росії, України та Туреччини з представниками ООН 13 липня, щоб обговорити безпечний експорт українського зерна, заблокований російським повномасштабним вторгненням до України.