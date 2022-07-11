Зеленський обговорив з Ердоганом питання «відновлення експортних маршрутів через Чорне море»

Президент України Володимир Зеленський обговорив зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом питання «відновлення експортних маршрутів через Чорне море». Про це він заявив у своєму відеозверненні.



«Говорив з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Ключове питання – це відновлення наших експортних маршрутів через Чорне море. Працюємо над тим, щоб це стало можливим. Чим швидше це відбудеться, тим менше людей відчують удар продовольчої кризи, що так «дбайливо» готувалася Росією», – сказав він.

За повідомленнями ЗМІ, Ердоган сьогодні також у президентом РФ Володимиром Путіним обговорював створення безпечних коридорів в Чорному морі для вивезення українського зерна.

Україна та західні держави звинувачують Росію у крадіжці українського зерна і блокуванні українських портів, що загрожує продовольчим поставкам у світі.

На сьогодні 22 мільйони тонн українського зерна неможливо вивезти через блокування чорноморських портів Росією. 13 червня Україна поставила першу партію зерна у ЄС новим морським шляхом через Балтійське море.

Міжнародна спільнота закликає Росію розблокувати порти та дозволити експорт українського зерна. Зокрема ООН закликала Росію дозволити вивезти зерно з українських портів.

Москва заявляла, що готова наростити постачання продовольства, якщо з неї знімуть санкції, запроваджені через війну проти України.