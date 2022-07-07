У Туреччині відпустили російське судно з українським зерном. МЗС викликає посла

Міністерство закордонних справ України повідомило, що запросило посла Туреччини у зв’язку з «неприпустимою ситуацією», що склалася довкола «перевезення російським судном «Жібек Жоли» краденого українського зерна».

Як йдеться в заяві, оприлюдненій 7 липня, судно намагалося перевезти зерно з окупованого Бердянська до турецького порту Карасу.

«Завдяки оперативному втручанню відповідних органів влади України це судно не змогло розвантажити крадене і було затримане. До турецької сторони було направлено запит на арешт судна і вантажу. Водночас, ігноруючи звернення української сторони, ввечері 6 липня судно було відпущене», – йдеться в повідомленні.

У МЗС наголосили, що українська сторона «з глибоким розчаруванням» сприйняла цю інформацію і звертається до турецької сторони з «наполегливим проханням» провести розслідування зазначеної ситуації і надати вичерпну відповідь на запити відповідних органів влади України, а також усіма засобами запобігти подібними випадкам у майбутньому.

«Міністерство закордонних справ і міжнародні партнери України засуджують злочинні дії РФ щодо викрадення та вивезення з української території зернових до іноземних країн», – додали у зовнішньополітичному відомстві.

Про те, що турецькі митні органи затримали російське вантажне судно із зерном, яке, за даними влади України, було вивезене із захопленого Росією порту Бердянська, повідомив 3 липня посол України в Туреччині Василь Боднар.

Напередодні агентство Reuters повідомило, що Україна звернулася до Туреччини із проханням допомогти у розслідуванні ще щодо трьох суден під російським прапором, які Київ підозрює у вивезенні українського зерна з окупованих територій.

Раніше «Схеми» (проєкт «Радіо Свобода») показали масштаби, в яких Росія вивозить українське зерно з окупованих територій. За даними розслідувачів, упродовж травня Росія могла незаконно вивезти з окупованих нею територій України понад 180 тисяч тонн українського зерна вартістю понад два мільярди гривень.

Кореспонденти проєкту Крим.Реалії неодноразово повідомляли, що в Севастополі на російські балкери завантажують зерно зі, ймовірно, материкової України. Раніше у Криму бачили наповнені зерном вантажівки з українськими номерами.

Незаконне вивезення Росією українського зерна через окупований Крим до третіх країн розслідує українська прокуратура.

Росія звинувачення Києва у крадіжці зерна відкидає.