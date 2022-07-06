Київ просить Туреччину перевірити ще три російські судна, які підозрює у вивезенні українського зерна – Reuters

Україна звернулася до Туреччини із проханням допомогти у розслідуванні щодо трьох суден під російським прапором, які Київ підозрює у вивезенні українського зерна з окупованих територій, повідомило агентство Reuters.

У листі від 13 червня, про який раніше не повідомляли, українська прокуратура попросила Міністерство юстиції Туреччини провести розслідування і надати докази щодо трьох суден.

У листі, з яким ознайомилося агентство Reuters, йдеться про те, що судна вирушали з головного зернового терміналу окупованого Криму в Севастополі у квітні та травні, і Київ просить Анкару надати документацію про їхній вантаж і прибуття до турецьких портів.

Усі три великі суховантажні судна – «Михаил Ненашев», «Матрос Позынич» и «Матрос Кошка» – належать дочірній компанії російської державної компанії «Об’єднана суднобудівна корпорація», що перебуває під санкціями Заходу, згідно з судноплавною базою даних Equasis. Російська компанія не відповіла на запит Reuters про коментарі.

Reuters зазначає, що якщо буде встановлено, що «Об’єднана суднобудівна корпорація» перевозила зерно із захопленої Росією території України, це додасть нових доказів причетності російських державних структур до перевезення краденого українського зерна.

Київ у листі від 30 червня просив Міністерство юстиції Туреччини затримати і заарештувати ще одне судно під російським прапором Zhibek Zholy, яке, за версією України, перевозило українське зерно з окупованого порту Бердянськ. У понеділок високопоставлений турецький чиновник заявив Reuters, що Туреччина зупинила вантажне судно та розслідує претензії України. Це підтвердив посол України в Туреччині Василь Боднар.

Раніше «Схеми» (проєкт «Радіо Свобода») показали масштаби, в яких Росія вивозить українське зерно з окупованих територій. За даними розслідувачів, упродовж травня Росія могла незаконно вивезти з окупованих нею територій України понад 180 тисяч тонн українського зерна вартістю понад два мільярди гривень.

Кореспонденти проєкту Крим.Реалії неодноразово повідомляли, що в Севастополі на російські балкери завантажують зерно зі, ймовірно, материкової України. Раніше у Криму бачили наповнені зерном вантажівки з українськими номерами.

Незаконне вивезення Росією українського зерна через окупований Крим до третіх країн розслідує українська прокуратура.

Росія звинувачення Києва у крадіжці зерна відкидає.