У Туреччині затримали російське судно з українським зерном – посол України

Турецькі митні органи затримали російське вантажне судно із зерном, яке, за даними влади України, було вивезене із захопленого Росією порту Бердянська, повідомив у неділю посол України в Туреччині Василь Боднар.

«У нас (з Туреччиною – ред.) повна співпраця. Наразі судно стоїть біля входу до порту, воно затримане митними органами Туреччини», – заявив Боднар в ефірі телемарафону.

Боднар сказав, що доля корабля вирішуватиметься на засіданні слідчих у понеділок. Він висловив сподівання, що судно заарештують.

Турецька та російська влада публічно не коментувала заяву посла України.

Раніше Боднар повідомив, що до турецького порту Карасу увійшло судно Zhibek Zholy з окупованого Росією Бердянська, Україна попросила Туреччину «вжити невідкладних заходів».

30 червня голова призначеної Москвою окупаційної адміністрації у Запорізькій області Євген Балицький заявив, що торгове судно із сімома тисячами тонн зерна залишило окуповане Росією українське місто Бердянськ. Він заявив, що судно йде до «дружніх країн», не уточнивши, які саме країни вважаються «дружніми».

Україна та західні держави звинувачують Росію у крадіжці українського зерна та блокуванні українських портів, що загрожує продовольчим поставкам у світі.

На сьогодні 22 мільйони тонн українського зерна неможливо вивезти через блокування чорноморських портів Росією. 13 червня Україна поставила першу партію зерна у ЄС новим морським шляхом через Балтійське море.

Міжнародна спільнота закликає Росію розблокувати порти та дозволити експорт українського зерна. Зокрема ООН закликала Росію дозволити вивезти зерно з українських портів.

Москва заявляла, що готова наростити постачання продовольства, якщо з неї знімуть санкції, запроваджені через війну проти України.