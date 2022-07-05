Кулеба закликав партнерів обмежити доступ Росії до іноземних кораблів для перевезень

Росія залежить від морських перевезень іноземними судами, відтак її доступ до них необхідно обмежити, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 5 липня.

Він вказав на те, що російська економіка орієнтована на експорт, відтак багато в чому покладається на морські перевезення, які надають іноземні флоти.

«Я закликаю партнерів: обмежте доступ Росії до їхніх послуг та виснажте військову машину Путіна. Зрештою, насправді Росія експортує смерть, кризи і брехню», – аргументував голова МЗС.

Посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив 3 липня, що турецькі митні органи затримали російське вантажне судно із зерном, яке, за даними влади України, було вивезене із захопленого Росією порту Бердянська.

Незаконне вивезення Росією українського зерна через окупований Крим до третіх країн розслідує українська прокуратура.

Українська влада звинувачує Росію у викраденні українського зерна на окупованих територіях. Росія це заперечує.