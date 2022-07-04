На зовнішньому рейді Севастополя 4 судна чекають навантаження українським зерном – фото

За кілька миль на північний захід від входу до Севастопольської бухти нині стоять чотири судна класу Bulk Carrier – такі використовуються для перевезення сипучих вантажів, зокрема зернових культур. Про це повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

4 липня, як повідомляли Крим.Реалії, від зернового терміналу «Авліта» у Доковій бухті Севастополя відійшов завантажений українським зерном російський балкер «Матрос Позинич». Менш як за годину під навантаження біля терміналу стало чергове судно.

Раніше Крим.Реалії неодноразово повідомляли про те, як біля зернового терміналу стоять на завантаженні судна. Так, 23 червня вантажилися зерном одразу два балкери, один із яких класу «річка-море».

Також «Схеми» (проєкт «Радіо Свобода») показали масштаби, в яких Росія вивозить українське зерно з окупованих територій. За даними розслідувачів, упродовж травня Росія могла незаконно вивезти з окупованих нею територій України понад 180 тисяч тонн українського зерна вартістю понад два мільярди гривень.

Зокрема, у травні супутники Planet Labs неодноразово фіксували довгі колони зерновозів, що тяглися у бік окупованого Росією Криму. Далі зерно вантажать на судна у севастопольському у терміналі «Авліта».

Тільки за травень і початок червня за допомогою супутникових знімків Planet Labs «Схеми» нарахували прибуття до морського порту Севастополя щонайменше 12 вантажних суден.

Продукція, що вантажиться в порту Севастополя, належить Україні, наголошують у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Одне з суден, згідно з супутниковим знімком, після виходу із Севастополя було помічене у сирійському порту міста Латакія, де з нього розвантажували українське зерно.

Незаконне вивезення Росією українського зерна через окупований Крим до третіх країн розслідує українська прокуратура.

Українська влада звинувачує Росію у викраденні українського зерна на окупованих територіях. Росія це заперечує.