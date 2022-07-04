Експорт агропродукції з України цього року становитиме не більше ніж 35% від обсягів 2021-го – розвідка Британії

Повномасштабне вторгнення Росії продовжує чинити руйнівний вплив на сільськогосподарський сектор України, експорт української агропродукції цього року навряд чи становитиме більше ніж 35% від загального обсягу 2021 року, повідомила британська розвідка.

«Війна спричинила серйозні порушення в ланцюгах постачання насіння і добрив, на які покладаються українські фермери. Блокада Одеси Росією продовжує серйозно стримувати експорт зерна з України… Після відступу з чорноморського форпосту, острова Зміїний, Росія оманливо заявила, що «тепер м’яч на боці України» в питанні покращення експорту зерна», – йдеться у зведенні розвідки, поширеному 4 липня Міністерство оборони Великої Британії.

«Насправді глобальну продовольчу кризу продовжує загострювати те, що Росія підриває сільськогосподарський сектор України», – наголосили у британській розвідці.

Україна та західні держави звинувачують Росію у крадіжці українського зерна і блокуванні українських портів, що загрожує продовольчим поставкам у світі.

На сьогодні 22 мільйони тонн українського зерна неможливо вивезти через блокування чорноморських портів Росією. 13 червня Україна поставила першу партію зерна у ЄС новим морським шляхом через Балтійське море.

Міжнародна спільнота закликає Росію розблокувати порти та дозволити експорт українського зерна. Зокрема ООН закликала Росію дозволити вивезти зерно з українських портів.

Москва заявляла, що готова наростити постачання продовольства, якщо з неї знімуть санкції, запроваджені через війну проти України.