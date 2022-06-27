Британія виділить Україні до 10 млн фунтів для ремонту залізниці й вивезення нею зерна

Велика Британія має намір виділити Україні до 10 мільйонів фунтів для ремонту залізничної інфраструктури і допомоги у вивезенні зерна з країни залізницею, повідомив британський уряд 26 червня.

За повідомленням, Велика Британія веде переговори з урядом України про те, як «максимально збільшити пропускну здатність залізниці і забезпечити рух поїздів і зерна».

«Дії Путіна в Україні створюють жахливі наслідки в усьому світі, підвищуючи ціни на енергоносії та харчі, у той час як мільйони людей перебувають на межі голоду», – заявив британський прем’єр-міністр Боріс Джонсон на саміті «Групи семи».

В уряді Британії наголосили, що Росія не тільки перешкоджає Україні експортувати її зерно, але й з’являється все більше доказів того, що Росія краде зерно в Україні, переправляє його контрабандою через кордон, щоб продати.

За повідомленням, Велика Британія виділить 1,5 мільйона фунтів на розробку процесу тестування, щоб визначити, чи було зерно, яке продається Росією на світовому ринку, незаконно вивезене з України.

Це дозволило б світовим урядам боротися з крадіжкою зерна, протидіяти Росії і забезпечити, щоб Україна отримала дохід від вирощуваного нею зерна. Джонсон закликав інші країни G7 приєднатися до цих зусиль.

Україна є одним із найбільших у світі експортерів пшениці, кукурудзи і соняшникової олії, але російські війська наразі блокують українські чорноморські порти, ставлячи під загрозу світові продовольчі постачання.

На сьогодні 22 мільйони тонн українського зерна неможливо вивезти через блокування чорноморських портів Росією. 13 червня Україна поставила першу партію зерна в ЄС новим морським шляхом через Балтійське море.

Міжнародне співтовариство закликає Росію розблокувати порти й дозволити експорт українського зерна. Зокрема ООН закликала Росію дозволити вивезти зерно із українських портів.

Москва заявляла, що готова наростити постачання продовольства, якщо з неї знімуть санкції, запроваджені через війну проти України.

Велика Британія відразу ж звинуватила Росію в «намаганні змусити світ платити викуп», наполягаючи на тому, що послаблення санкцій не буде. А у Білому домі заявили, що переговори про послаблення санкцій проти Росії, щоб отримати експорт зерна, не ведуться.

На початку червня президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва не перешкоджатиме вивезенню зерна з України. Він запропонував зробити це через окуповані Росією порти Маріуполя і Бердянська, порти, контрольовані Україною, та залізницею через Румунію, Польщу і Білорусь.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не можна довіряти президентові Росії Володимиру Путіну, коли він каже, що не використовуватиме торговельні шляхи для нападу на Одесу.