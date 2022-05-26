Держдепартамент: США не зніматимуть санкції у відповідь на пусті обіцянки Росії

США не зніматимуть санкції у відповідь на пусті обіцянки Росії, заявляє речник Державного департаменту Сполучених Штатів Нед Прайс.



«Ми не знімемо санкції у відповідь на пусті обіцянки, які ми постійно чуємо від Російської Федерації. Усі мають вагомі підстави скептично ставитись до різних обіцянок та пропозицій з боку Росії. Звичайно, це була та сама країна, яка місяцями стверджувала, що не має наміру вторгнутися до свого сусіда та братися за цю жорстоку війну. Саме Росія продовжує дестабілізувати світові продовольчі ринки через свою війну, через власні експортні обмеження, які підвищили ціни на харчові продукти по всьому світу. Суть полягає в тому, що є одна країна, яка повністю здатна покласти край цій кризі, – і це Росія», – сказав він під час брифінгу.

Речник Держдепартаменту наголошує, що непродовольчі санкції США залишаться в силі, доки Путін не припинить цю жорстоку війну.



Нед Прайс зауважує, що попри заяви Москви щодо продовольчої безпеки, санкції США були розроблені таким чином, щоб дозволити експорт сільськогосподарської продукції та добрив з Росії. Заяви російських чиновників він назвав серією брехні та дезінформації.

25 травня у коментарі російській агенції «Интерфакс» заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко заявив, що Москва готова до діалогу щодо врегулювання ситуації із заблокованими кораблями із зерном в українських портах.

«Вирішення продовольчої проблеми вимагає комплексного підходу, пов'язаного у тому числі зі зняттям санкційних обмежень, які були накладені на російський експорт та фінансові транзакції. Якщо нам кажуть, що ці санкції не стосуються продовольства та добрива, то це не зовсім так, бо є питання, пов'язані з проплатою таких поставок, є питання зі страховками, є питання з доступом російських кораблів до європейських портів та інших портів», – сказав він.

Російська сторона також заперечує інформацію про викрадення українського зерна.

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Країни Заходу неодноразово попереджали про ймовірну продовольчу кризу та голод у низці країн через війну Росії проти України. У березні ООН зафіксувала зростання цін на продукти на понад 12 відсотків. Це стало рекордом із 1990 року. Про можливу харчову кризу застерігала також і українська влада.

18 травня генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликав Росію дозволити безпечний експорт збіжжя через українські порти.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на 21 травня Росія заблокувала в українських портах 22 мільйони тонн продовольства, поступово краде його, вивозить і намагається продати.