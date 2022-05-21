Зеленський: Росія заблокувала 22 млн тонн продовольства в українських портах

Росія заблокувала в українських портах 22 мільйони тонн продовольства, поступово краде його, вивозить і намагається продати, заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою 21 травня в Києві.

Він наголосив, що світова спільнота має допомогти Україні у розблокуванні морських портів, інакше слідом за енергетичною кризою настане продовольча, і з нею зіткнеться набагато більше країн.

«Росія заблокувала майже всі порти і всі, скажімо так, морські можливості експорту харчової продукції – нашого зерна, ячменю, соняшнику. Багато всього… Буде криза у світі. Друга криза після енергетичної, яку спровокувала Росія. Зараз вона зробить харчову кризу, якщо ми не розблокуємо для України шляхи, не допоможемо країнам Африки, країнам Європи, країнам Азії, які потребують саме цих продуктів. Розблокувати можна різними шляхами. Один зі шляхів – військовий. Тому з такими запитами щодо відповідної зброї ми звертаємося до наших партнерів», – сказав Зеленський.

Як повідомила пресслужба президента, зі свого боку, прем’єр-міністр Португалії зазначив, що його країна вже направила Україні військову допомогу. Йдеться про нелетальну й летальну зброю відповідно до запитів України. І надання такої допомоги триває, додав він.

Країни Заходу неодноразово попереджали про ймовірну продовольчу кризу та голод у низці країн через війну Росії проти України. У березні ООН зафіксувала зростання цін на продукти на понад 12 відсотків. Це стало рекордом із 1990 року. Про можливу харчову кризу застерігала також і українська влада.

18 травня генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликав Росію дозволити безпечний експорт збіжжя через українські порти.

Порти Одеса, Чорноморськ та інші були відрізані російськими військовими кораблями в Чорному морі, тому зерно може подорожувати лише перевантаженими наземними маршрутами, які менш ефективні.

До масштабного вторгнення Росії в лютому Україна експортувала через свої порти 4,5 мільйона тонн сільськогосподарської продукції на місяць – 12 відсотків світового обсягу пшениці, 15 відсотків кукурудзи та половину олії.

Ґутерріш сказав, що війна в Україні посилила глобальну нестачу продовольства, внаслідок чого кількість людей у світі, які страждають від серйозної нестачі харчів, збільшилася зі 135 мільйонів у 2019 році до нинішніх 276 мільйонів.

Крім того, понад пів мільйона людей живуть в умовах голоду, що більш ніж на 500 відсотків більше, ніж у 2016 році, додав Ґутерріш.