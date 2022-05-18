Генсекретар ООН закликав Росію дозволити експорт українського зерна через чорноморські порти

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликав Росію дозволити безпечний експорт збіжжя через українські порти.

Порти Одеса, Чорноморськ та інші були відрізані російськими військовими кораблями в Чорному морі, тому зерно може подорожувати лише перевантаженими наземними маршрутами, які менш ефективні.

Виступаючи 18 травня на саміті ООН у Нью-Йорку, присвяченому проблемі продовольчої безпеки у світі, Ґутерріш сказав: «Давайте прояснимо: ефективного вирішення продовольчої кризи без реінтеграції виробництва продуктів харчування в Україні не існує».

Він додав, що альтернативні маршрути транспортування можуть бути вивчені, навіть, якщо відомо, що лише цього буде недостатньо для вирішення проблеми.

До вторгнення Росії у лютому Україна експортувала через свої порти 4,5 мільйона тонн сільськогосподарської продукції на місяць – 12 відсотків світового обсягу пшениці, 15 відсотків кукурудзи та половину олії.

Ґутерріш сказав, що війна в Україні посилила глобальну нестачу продовольства, внаслідок чого кількість людей у світі, які страждають від серйозної нестачі харчів, збільшилася зі 135 мільйонів у 2019 році до нинішніх 276 мільйонів.

Крім того, понад пів мільйона людей живуть в умовах голоду, що більш ніж на 500 відсотків більше, ніж у 2016 році, додав Ґутерріш.

«Це загрожує призвести до того, що десятки мільйонів людей опиняться на межі відсутності продовольчої безпеки, за якими підуть недоїдання, масовий голод і криза, яка може тривати роками», – вказав генсекретар ООН.

Війна та міжнародні економічні санкції проти Москви порушили постачання добрив, пшениці та інших товарів як з України, так і з Росії, що призвело до зростання цін на продукти харчування та паливо, особливо в країнах, що розвиваються.

Генсекретар ООН також заявив, що і російські продукти харчування та добрива «мають мати повний та необмежений доступ на світові ринки».