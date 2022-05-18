Україна має достатньо зерна, щоб прогодувати себе більше року – радник президента з економічних питань

Попри російські атаки на склади, Україна має достатньо зерна, щоб годувати всю країну понад рік, а ще буде додатковий врожай, розповів в ефірі Радіо Свобода радник президента України з економічних питань Олег Устенко.



Хоч і з проблемами, але Україна провела посівну кампанію. За словами Устенка, засіяно щонайменше 70% запланованих площ.



«Але проблема в тому, що ти не можеш нормально займатися сільським господарством. Російський агресор все краде – пшеницю з запасів, паливо, добрива, техніку. Побачили, що техніку стало красти складніше, – вона з GPS-трекерами, тому зараз намагаються розбирати техніку на деталі. Про це знає і російський уряд, і військове командування. Попри атаки на склади, у нас достатньо зерна, щоб прогодувати всю країну більше ніж один рік. А ми ще й посіяли. У нас буде додатковий врожай, якого повністю вистачає для нас», – сказав Олег Устенко.



Експорт зерна ускладнений через морську блокаду з боку Росії. Україна шукає альтернативні шляхи.



Устенко зауважив, що країни ЄС допомагають Україні з альтернативними логістичними коридорами, але водночас продовжують сплачувати Росії мільярди доларів за енергоносії.



«Зусилля мають бути сконцентровані на тому, щоб зупинити війну. Зупинити війну такими заходами, які є в шостому пакеті санкцій з нафтовим ембарго. Якщо його запровадять, але запровадять через шість місяців, нас це точно не влаштовує. Бо протягом цих шести місяців, з одного боку, нам допомагають вивозити зерно, але з іншого – годують Путіна. І протягом шести місяців будуть намагатися нагодувати його 200 мільярдами доларів, виплативши йому за нафту. Так це не робиться. Потрібно посилювати санкції, пришвидшувати їх і паралельно допомагати Україні з логістичними коридорами. Бо ми з зерном будемо, проблема – як нагодувати весь світ», – зазначив Олег Устенко.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що розблокування сільськогосподарського експорту було однією з тем його візиту до Берліну, де відбувався з’їзд голів МЗС країн Північноатлантичному альянсу.



За звичайних умов 75% українського зерна експортувалося. До війни на українські чорноморські порти припадало 90% експорту зернових та олійних культур. Близько третини експорту спрямовується до Європи, Китаю та Африки відповідно.

Країни Заходу неодноразово попереджали про ймовірну продовольчу кризу та голод у низці країн через війну Росії проти України. У березні ООН зафіксувала зростання цін на продукти на понад 12 відсотків. Це стало рекордом із 1990 року. Про можливу харчову кризу застерігала також і українська влада.