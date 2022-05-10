Розвідка зафіксувала масове викрадення військами РФ українського зерна та овочів

Українська розвідка зафіксувала масове вивезення російськими військовими українського зерна та овочів на територію РФ, анексованого Криму та, ймовірно, до Сирії.

Випадки викрадення такого продовольства під охороною російської армії, за даними ГУР МО, вже відбулись у Енергодарі, а також у низці сіл Харківської і Херсонської областей.

«Значна частина викрадених з України зернових перебуває на суховантажних суднах під російським прапором в акваторії Середземного моря. Найбільш вірогідна країна призначення вантажу – Сирія. Звідти контрабандою зерно може постачатись до інших країн Близького Сходу», – повідомляє Головне управління розвідки.

2 травня в ООН повідомили, що майже чотири з половиною мільйона тонн зерна заблоковані у портах України.

9 травня віцепрем’єрка та міністерка фінансів Христя Фріланд заявила, що Канада допоможе Україні з експортом продовольства, щоб запобігти виникненню голоду у світі.

Країни Заходу неодноразово попереджали про ймовірну продовольчу кризу та голод у низці країн через війну Росії проти України. У березні ООН зафіксувала зростання цін на продукти на понад 12 відсотків. Це стало рекордом із 1990 року.

Різке зростання цін та перебої з поставками поставили під загрозу ситуацію продовольством у країнах Близького Сходу, Африки та деяких регіонах Азії, де населення постійно недоїдає, і де мільйони людей виживають за рахунок хліба, який вони отримують за субсидіями, та дешевої локшини.