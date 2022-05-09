Посівна в Україні активна, але відстає від минулорічної – Сольський

Попри війну, весняна посвіна кампанія в Україні відбувається активно, але відстає від минулорічних показників щонайменше на 20 відсотків. Про це 9 травня заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.

«Фермери й агропідприємства витрачають менше грошей на базові речі, до яких звикли: посівний матеріал вони витрачають менше, але не критично, у них є менше грошей на гербіциди. Вони економлять (наскільки це можливо, враховуючи перебої) дизель. І, очевидно, у них є втрати часу, тому що є комендантська година. Деяка техніка пішла на фронт, також залишилося менше людей», – пояснив міністр.

Окрім того, за словами Сольського, на проведення посівної вплинула і погода: цьогорічна весна виявилась холоднішою, ніж минулого року, що відтермінувало кампанію.

«Засіяно десь близько 7 мільйонів (гектарів – ред.) – це десь на 25-30 процентів менше, ніж за аналогічний період минулого року. Але весна цього року холодніша, ніж минулого», – пояснив міністр.

Він також додав, що під час цьогорічної посівної кампанії з’явилися дві основні тенденції.

«Перша тенденція – фермери, економлячи кошти, переходять на посів більш дешевих культур. Друга тенденція – вони переходять на культури, які на гектар дають меншу урожайність, але їхня тона коштує більше грошей», – зауважив Сольський.

2 травня в ООН повідомили, що майже чотири з половиною мільйона тонн зерна заблоковані у портах України.

9 травня віцепрем’єрка та міністерка фінансів Христя Фріланд заявила, що Канада допоможе Україні з експортом проводольства, щоб запобігти винекненню голоду у світі.

«Ми розуміємо, що на складах в Україні є зерно і що Україна хоче це зерно експортувати, але Росія не дозволяє. Ми багато розмовляли з українським урядом про співпрацю... Ми вже починаємо напрацьовувати конкретні способи, щоб це зерно з України експортувати до голодних людей у світі», – розповіла вона.

Країни Заходу неодноразово попереджали про ймовірну продовольчу кризу та голод у низці країн через війну Росії проти України. У березні ООН зафіксувала зростання цін на продукти на понад 12 відсотків. Це стало рекордом із 1990 року.

Різке зростання цін та перебої з поставками поставили під загрозу ситуацію продовольством у країнах Близького Сходу, Африки та деяких регіонах Азії, де населення постійно недоїдає, і де мільйони людей виживають за рахунок хліба, який вони отримують за субсидіями, та дешевої локшини.