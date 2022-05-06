Україна зараз може забезпечити не більше 10% довоєнного товарообігу через морські порти – Васьков

Україна зараз може забезпечити не більше 10% довоєнного товарообігу через морські порти, сказав під час брифінгу заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков.



«У звичайному режимі працюють дунайські порти..Зараз ми спроможні забезпечити експорт або імпорт не більше 10% від товарообігу, який в мирний час оброблявся всіма морськими торговельними портами. безумовно, ми вжили певних заходів для того, щоб збільшити обсяг переробки дунайських портів – за підсумками квітня порівняно з лютим переробка збільшилася майже в чотири рази», – сказав він

Юрій Васьков додав, що потужності дунайських портів буде збільшено.



«І разом з західними кордонами, де відбувається експорт-імпорт з допомогою залізничного та автомобільного транспорту, ми зможемо прийняти 35% експорту-імпорту порівняно з необхідним», – пояснив заступник міністра інфраструктури.

2 травня Україна оголосила про тимчасове закриття чотирьох основних морських портів – Бердянськ, Маріуполь, Скадовськ і Херсон. Це спричинено «неможливістю здійснювати обслуговування суден і пасажирів, проведення вантажних, транспортних й інших пов’язаних із цим видів господарської діяльності, забезпечення належного рівня безпеки судноплавства».

Це оголошення має формальний характер, оскільки Росія блокувала або захопила морські порти після початку масштабного неспровокованого вторгнення в Україну 24 лютого.

Президент Володимир Зеленський 2 травня заявив, що Україна може втратити десятки мільйонів тонн зерна через те, що Росія контролює Чорноморські судноплавні шляхи.

Такі організації, як ООН, попереджають, що війна Росії проти України може спровокувати серйозну продовольчу кризу, яка торкнеться Європи, Азії та Африки.