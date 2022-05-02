Україна офіційно закриває 4 морські порти на тлі зростання побоювань щодо поставок зерна

Україна оголосила про тимчасове закриття чотирьох основних морських портів після втрати контролю над ними через наступ російських військ.

Міністерство аграрної політики і продовольства 2 травня повідомило, що морські порти Бердянськ, Маріуполь, Скадовськ і Херсон будуть закриті, «до відновлення контролю України» над ними.

«Вжиття зазначеного заходу спричинено неможливістю здійснювати обслуговування суден і пасажирів, проведення вантажних, транспортних й інших пов’язаних із цим видів господарської діяльності, забезпечення належного рівня безпеки судноплавства, дотримання вимог міжнародних договорів України… у той час, коли Росія продовжує вести воєнні дії в даних регіонах, чим несе загрозу для людського життя і здоров’я», – йдеться в повідомленні.

У міністерстві додали, що Україна «неодмінно поновить» роботу зазначених морських портів після перемоги.

Це оголошення має формальний характер, оскільки Росія блокувала або захопила морські порти після початку масштабного неспровокованого вторгнення в Україну 24 лютого.

Президент Володимир Зеленський 2 травня заявив, що Україна може втратити десятки мільйонів тонн зерна через те, що Росія контролює Чорноморські судноплавні шляхи.

Такі організації, як ООН, попереджають, що війна Росії проти України може спровокувати серйозну продовольчу кризу, яка торкнеться Європи, Азії та Африки.