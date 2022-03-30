США: Путін «створив глобальну продовольчу кризу», Росія блокує до 100 кораблів із продовольством

Російське вторгнення в Україну спровокувало брак продовольства в країні та створює небезпеку для всього світу. Про це, як повідомляє CNN, на засіданні Ради безпеки ООН 29 березня заявила заступниця держсекретаря США Венді Шерман.

За її даними, російські військові розбомбили щонайменше три цивільні кораблі, які перевозили товари з акваторії Чорного моря. Також, як стверджує Шерман, ВМФ Росії блокує доступ до українських портів, позбавляючи Київ можливості експортувати зерно та не даючи 94 кораблям із продовольством вийти в Середземне море.

«Поки Путін продовжує свою війну, поки російські сили продовжують бомбардувати українські міста та блокувати гуманітарні конвої, поки мирні жителі в облозі не зможуть дістатися безпечних місць, ця гуманітарна криза лише посилюватиметься. Цю війну розпочав Володимир Путін. Він створив глобальну продовольчу кризу. І він єдиний, хто це може зупинити», – наголосила Шерман.

Вона зазначила, що Україна та Росія залишаються великими виробниками сільськогосподарської продукції, а близько 30% світового експорту пшениці, 20% кукурудзи та 75% експорту олії припадає на Чорноморський регіон.

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця також заявив про небезпеку гуманітарної кризи у країні.

«Після провалу свого початкового плану бліцкригу російські війська перейшли до плану «Б». Цей план передбачає спровокувати гуманітарну катастрофу по всій Україні та знищити сільськогосподарський потенціал моєї країни, щоб залякати українське політичне керівництво та народ і схилити його до капітуляції», – наводить слова Кислиці агенція УНІАН.

29 березня Міністерство закордонних справ України заявило, що Росія, використовуючи морські міни з захоплених у 2014 році військових складів у Криму, вдається до провокацій та дискредитації України перед міжнародними партнерами у Чорному морі.

Свідоме використання Росією дрейфуючих морських мін перетворює їх на де-факто зброю невибіркової дії, яка загрожує передусім цивільному судноплавству у всій акваторії не тільки Чорного моря та Азовського морів, але й Керченського та Чорноморських проток, наголошують українські дипломати.

Військове керівництво Росії раніше заявило про гуманітарний коридор для буцімто безпечного виходу іноземних суден із українських портів із 25 березня.

У ЗСУ заявили, що російські військові не надають ніяких гарантій безпеки для проходу кораблів, коли оголошують «гуманітарні коридори», зокрема, в Чорному морі.