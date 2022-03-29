РФ хоче дискредитувати Україну захопленими в Криму у 2014 році мінами, які вона нині заклала у Чорне море – МЗС

Міністерство закордонних справ України заявляє, що Росія, використовуючи морські міни з захоплених у 2014 році військових складів у Криму, вдається до провокацій та дискредитації України перед міжнародними партнерами у Чорному морі.

«Окрім захоплення і знищення цивільних морських суден, бомбардування території України з моря, Росія вигадала новий спосіб морського розбою, яким є використання морських мін у якості безконтрольних дрейфуючих боєприпасів. Саме такі дрейфуючі міни були виявлені 26-28 березня 2022 року поблизу узбережжя Туреччини та Румунії. За результатами проведеної ідентифікації встановлено, що це морські міни, які, станом на початок 2022 року, не перебували на обліку Військово-морських сил Збройних сил України. Зазначені міни були захоплені збройними силами РФ у 2014 році під час військового вторгнення та тимчасової окупації Росією українського міста Севастополь», – йдеться в заяві МЗС.

Свідоме використання Росією дрейфуючих морських мін перетворює їх на де-факто зброю невибіркової дії, яка загрожує передусім цивільному судноплавству у всій акваторії не тільки Чорного моря та Азовського морів, але й Керченського та Чорноморських проток, наголошують українські дипломати.

«Україна наполягає на притягненні Росії до міжнародної відповідальності за вчинення протиправних дій у Чорному морі, воєнні злочини і, зокрема, використання морських мін у якості зброї невибіркової дії, яка безконтрольно поширюється акваторією Чорного моря. Про використання Росію дрейфуючих мін у Чорному морі Україна, дотримуючись своїх міжнародних зобов’язань, сповістила Міжнародну морську організацію..., а також міжнародних партнерів каналами міжнародної автоматизованої системи безпеки навігації на морі», – повідомили в зовнішньополітичному відомстві.

Військове керівництво Росії раніше заявило про гуманітарний коридор для буцімто безпечного виходу іноземних суден із українських портів із 25 березня.

У ЗСУ заявили, що російські військові не надають ніяких гарантій безпеки для проходу кораблів, коли оголошують «гуманітарні коридори», зокрема, в Чорному морі. Тим паче, з огляду на те, що у західній його частині нині оголошено про мінну небезпеку. У повідомленнях влади Болгарії та Туреччини раніше йшлося, що міни, встановлені в районах українських портів, у результаті шторму могли зірватися з кріплень і є загрозою для цивільного судноплавства.

Також повідомлялося про обстріли іноземних цивільних суден військами РФ – суховантажного судна Helt, балкерів Namura Queen та Lord Nelson під прапором Панами, а також танкера Millennial Spirit під прапором Молдови.