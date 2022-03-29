В окупації і без зв’язку. Коли поновлять роботу українські оператори в Бердянську та Мелітополі?

Що відомо про роботу українських операторів мобільного зв'язку на півдні України? Як радить діяти місцева влада у разі відсутності зв'язку? Чи зможе Росія швидко запровадити російський зв’язок на тимчасово окупованих територіях півдня? Проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я» з'ясовували, коли поновлять український мобільний зв'язок в окупованих українських містах.

27 березня стало відомо, що у захоплених російськими військовими містах Запорізької області зник український зв’язок та інтернет.

За даними Запорізької ОВА, «доступ до інтернету та стільникового зв’язку в Бердянському та Мелітопольському районах суттєво ускладнено». Також повідомляється, що окупанти намагаються перемкнути на російських операторів.

В «Укртелекомі» вранці 27 березня заявляли, що зв’язок у Мелітополі вдалося відновити.

Люди ловлять зв'язок на мосту

Зокрема, відомо, що проблеми зі зв'язком є в Мелітополі, Мелітопольському районі, Бердянську, Генічеську і Приморську.

«Не можуть родичі зателефонувати, ні ми їм, ні вони нам. Люди виходять на міст Новомелітопольський і там намагаються дзвонити, у кого є «Лайф». Вони (росіяни – ред.) відключили усіх українських операторів, а «Лайф» має 54% турецький пакет акцій, я так розумію. Тому він ще десь якось пробивається. Ще казали «Укртелеком» десь був, але його теж немає. Я сама телефонувала на номери «Укртелекому» і не було зовсім ніякого зв'язку. Навіть гудків немає ніяких», – розповіла «Новинам Приазов’я» місцева жителька, яка не називає свого імені з міркувань безпеки.

За її даними, жителям кажуть, що скоро на окупованих територіях з'явиться російський оператор.

Речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Ареф'єв підтвердив «Новинам Приазов’я», що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області доступ до інтернету та зв'язку суттєво ускладнений.

За його словами, в деяких місцях працюють лише стаціонарні телефони. Російські військові намагаються перевести населення на російських операторів і блокують українських. Речник також повідомив – «для того, щоб залишитися на зв'язку адміністрація радить спробувати під'єднатися до національного роумінгу, який дозволяє перемикатися між мобільними операторами і шукати того, який працює».

Голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь повідомив, що «зв’язок в Україні неможливо відключити, перебивши кабель». Разом з цим, він визнав, що є низка міст, які зараз залишаються без зв’язку.

«Позавчора без зв’язку залишилися тимчасово окуповані Бердянськ і Мелітополь. Однак держава разом з операторами вживають всіх можливих заходів для відновлення мобільних мереж і мереж доступу до інтернету», – йдеться у повідомленні відомства.

Держспецзв'язок повідомив, що мобільні оператори Київстар, Vodafone, Lifecell станом на вечір 28 березня не надавали свої послуги: у Бучі, Ірпені, Гостомелі та Ворзель на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі та Бердянську на Запоріжжі.

Інформаційна війна РФ

Прессекретар мобільного оператора «Водафон Україна» Вікторія Павловська у коментарі для «Новин Приазов’я» розповіла, що обладнання українських операторів мобільного зв'язку зазнало у південному регіоні значних пошкоджень, і наразі доступу до нього немає.

Ми робимо все можливе, щоб відновити зв'язок і відновити спроби

«Технічні спеціалісти поки не мають змоги дістатись до обладнання для того, щоб відновити сервіс. Проте ми робимо все можливе, щоб відновити зв'язок і відновити спроби», – розповіла представник мобільного оператора.



Експерт ринку телекомунікацій Роман Хіміч вважає, що відключення на тимчасово окупованих територіях українських мобільних операторів – це елемент інформаційної війни з боку Росії. Оскільки, для того, щоб зв'язок надали саме російські оператори – потрібно будувати відповідні телекомунікаційні мережі.

Я не вірю в можливість оперативно, швидше ніж за кілька місяців побудувати мережу зв'язку

«Це неможливо зробити швидко. Тому, що побудова мережі зв'язку – це проєкт, який вимагає щонайменше місяців. Якщо, наприклад в Криму та на окупованих територіях були захоплені великі фрагменти мереж українських операторів, заразом з так званими комутаторами. Це набагато спрощує. То біля Мелітополя такого не буде. Тобто я не вірю в можливість оперативно, швидше ніж за кілька місяців побудувати мережу зв'язку», – пояснив експерт.

Він також зазначив, що там, де відбуваються бойові дії, під обстрілами, цивільні організації, якими є оператори мобільного зв'язку – це надвеликий ризик, навіть для російських операторів.

«Вони на це не згодяться, а військові таке не зроблять. Я не вірю в спроможність росіян швидко відновити зв'язок. Те саме стосується і фіксованих мереж. Тому що займатися будівництвом під вогнем, чи в умовах партизанських дій, які розгорнуть українці – це занадто складно, надто великий ризик, тому навряд чи. Це інструмент інформаційної війни – ізолювання українців від інформації, від уряду, від інформації з Києва – це виключно інструмент тиску», – додав Хіміч.

Масштабна війна Росії проти України триває із 24 лютого. Росія відмовляється називати своє вторгнення війною і наполягає, що це – «спеціальна військова операція» з метою «демілітаризації та денацифікації». Нині з обласних центрів окупований тільки Херсон, однак російська влада зайшла до кількох менших міст на півдні та сході України. Згодом почали з’являтися повідомлення про переслідування та викрадення проукраїнських активістів, журналістів та представників місцевої влади на територіях, контрольованих російськими військами.