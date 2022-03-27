У захоплених армією РФ Мелітополі та Бердянську зник український зв’язок – влада

У захоплених російськими військовими містах Запорізької області зник український зв’язок та інтернет. Про це розповіли журналістам у Запорізькій ОВА, повідомляє «Укрінформ».

«Доступ до інтернету та сотового зв’язку в Бердянському та Мелітопольському районах суттєво ускладнено. Окупанти намагаються перемкнути на російських операторів», – заявили в ОВА.

При цьому у військовій адміністрації нагадали, що можна спробувати підключитися до національного роумінгу, який дозволяє перемикатися між мобільними операторами і таким чином шукати той, який все ж працює.

Міська влада Бердянську вранці повідомила, що наразі в місті працюють тільки стаціонарні номери.

В «Укртелекомі» вранці заявляли, що зв’язок у Мелітополі вдалося відновити.