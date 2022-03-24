У Бердянську українські військові знищили російський великий десантний корабель «Орськ»

У порту Бердянська, який перебуває під контролем російських військових, знищений російський десантний корабель «Орськ». Про це офіційно повідомляють 24 березня Військово-морські сили ЗСУ.

«Доброго ранку, ми з України! В захопленому РФ порту Бердянськ знищено великий десантний корабель «Орск» Чорноморського флоту окупантів», – ідеться у повідомленні ВМС ЗСУ.

Повідомлення доповнене кадрами фото- та відеофіксації ураження обʼєкта.

Від ранку в соціальних мережах приазовського міста пишуть про звуки вибухів, дим та пожежу в районі порту Бердянська. Про звуки вибухів у порту повідомляється і на офіційній сторінці Бердянської міськради. За даними влади, пошкоджень житлових будинків у місті нема, пожежа триває в порту

Також у Бердянській міськраді рекомендують містянам в цілях безпеки не наближатися до району Бердянського морського порту.

16 березня житель Бердянська, обізнаний з роботою порту та транспортними перевезеннями, розповів проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я», що будівлі та територія порту захоплені російськими силами.