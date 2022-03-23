У Бердянську повідомляють про викрадення військами РФ депутата Верховної Ради Пономарьова

Бердянська міська рада на своїх офіційних сторінках у соцмережах заявляє про викрадення російськими військовими депутата Верховної Ради Олександра Пономарьова, який перебував у місті.

«Сьогодні останні працюючі промислові підприємства міста зупинили свою роботу. Без зарплати і без будь-яких перспектив залишилися понад 3 000 бердянців та всі їхні сім'ї. Підприємства зупинили роботу, оскільки був затриманий і досі утримується засновник і натхненник цих підприємств, відомий у нашому місті меценат – Олександр Пономарьов. Подібні заяви опублікували на своїх офіційних сторінках заводи «Азмол», «Бердянські жниварки» та інші містоутворюючі промислові підприємства міста», – йдеться у заяві Бердянської міської ради.

На офіційній сторінці громадської приймальні Пономарьова також повідомляється, що звʼязок із ним зник увечері 20 березня, до цього Пономарьов упродовж дня працював у міському гуманітарному штабі Бердянська.

У Запорізькій ОВА поки ані підтверджують, ані спростовують інформацію про викрадення російськими військовими народного депутата.

Олександр Пономарьов входить до фракції ОПЗЖ у Верховній раді України. Тричі обирався нардепом за мажоритарним округом, до якого входить Бердянськ - у 2012, 2014 та 2019 роках. В грудні минулого року журналісти «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) виявили у Пономарьова російський паспорт. Підтвердження цієї інформації «Схеми» отримали одразу з двох незалежних одне від одного джерел, у яких є доступ до системи «Роспаспорт».